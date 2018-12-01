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В Раде рассказали, почему военное положение на Украине не объявили раньше
01 декабря 2018, 16:24 • 228 • Украина
Представитель президента Украины в Верховной раде, депутат Ирина Луценко в эфире телеканала Zik заявила, что введение в стране военного положения раньше «затормозило бы экономический и финансовый рост».
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Как она рассказала, когда Пётр Порошенко стал президентом Украины, он ставил перед собой задачи вывести страну из преддефолтного состояния, установить безвизовый режим и подписать договор об ассоциации с ЕС.
«Страны не подпишут договор об ассоциации со страной, которая находится в военном положении, ЕС не пустят граждан страны, которая находится в военном положении, нам не дадут безвизовый режим», — сообщила она.
Также Луценко заявила, что введение военного положения раньше перечеркнуло бы «любые возможности работать с Европейским союзом», в связи с этим оно не объявлялось.
«Реальная ситуация в стране была такая до 2018 года, что мы не могли объявить военное положение, оно затормозило бы наш экономический и финансовый рост», — заявила она.
Ранее Порошенко заявил, что власти не будут менять дату выборов в стране в связи с объявленным военным положением.
27 ноября Киев обнародовал обновлённый указ, которым вводится в действие решение о военном положении на Украине на 30 дней.
Украинский президент заявил, что не будет продлевать военное положение в стране после 26 декабря.
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