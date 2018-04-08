В Раде рассказали об изменениях в медицине Украины после реформы

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец рассказала, чего ждать украинцам после введения медицинской реформы.

«Экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив — обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей. Это то, что, собственно, предлагает министерство, что будет оплачивать государство», — цитирует Богомолец телеканал NewsOne.

По её словам, «те, у кого нет денег, просто умрут, потому что им некуда будет пойти».

1 апреля 2018 года на Украине начался первый этап медицинской реформы.

Подробнее — в материале RT.