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В Раде рассказали об изменениях в медицине Украины после реформы

08 апреля 2018, 16:24  •  157 • Украина
Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец рассказала, чего ждать украинцам после введения медицинской реформы.
 
РИА Новости
 

«Экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив — обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей. Это то, что, собственно, предлагает министерство, что будет оплачивать государство», — цитирует Богомолец телеканал NewsOne.

По её словам, «те, у кого нет денег, просто умрут, потому что им некуда будет пойти».

1 апреля 2018 года на Украине начался первый этап медицинской реформы.

Подробнее — в материале RT.

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