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В Раде рассказали о причинах выделения кредитов МВФ Украине

28 августа 2019, 22:09  •  19 • Украина
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему Международный валютный фонд (МВФ) выделяет Украине кредиты.
 
Reuters
 

«МВФ даёт кредит только для того, чтобы мы вернули предыдущие долги, выполняли политические и экономические требования США, а также быстро продали транснационалам землю, порты, ж/д и объекты критичной инфраструктуры», — написал он на своей странице в Facebook.

Как отметил Мураев, Украине надо начать зарабатывать, а не выпрашивать кредиты, так как это является вопросом выживания страны.

«Страна должна начать зарабатывать, а не клянчить, и это уже вопрос не национальной гордости, а выживания», — добавил он.

Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что стране нужна долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объёме $5—10 млрд.

В августе 2018 года глава украинской политической партии «Основа» Андрей Николаенко заявил, что у властей Украины отсутствует план развития страны и она постоянно находится в «попрошайнической позиции».

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