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В Раде рассказали о предстоящем развале Украины

10 ноября 2018, 10:24  •  121 • Политика
Депутат Верховной Рады объявила о грядущем развале Украине. По ее словам, Незалежная останется без социальной защиты и стабильной экономики из-за того, что политики не пожелают брать на себя ответственность за установление мира в стране.
Именно эти факторы могут привести государство к развалу. Депутат Верховной Рады Наталья Королевская заявила в эфире телеканала NewsOne. Она подчеркнула, что, по ее мнению, будущий лидер страны столкнется с серьезной задачей — ему предстоит вернуть мир в раздробленную страну.
«Потому что если не будет мира, на Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты, - говорит Королевская. - Будет и дальше продолжаться этот же развал».
Она отметила, что в настоящее время украинские политики говорят о мире, но только на словах. В действительности никаких действий для этого из них никто не предпринимает.
«Все нынешние политики кричат, начитавшись социологов, что они "за мир", но никто не предлагает реальный план, как его достичь, - подытожила депутат. - Сейчас никто не хочет брать на себя ответственность за возвращение мира».
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за пролонгацию закона об особом статусе Донбасса под давлением со стороны спецпредставителя США Курта Волкера, утверждает депутат Александр Вилкул.
По его словам, накануне голосования Волкер «непублично» встретился с лидерами парламентских фракций и заявил им, что если особый статус Донбасса не будет сохранен, Вашингтон не сможет обеспечить продление Евросоюзом антироссийских санкций.
Волкер напомнил, что европейские страны выступают против поддержания санкций в отношении России, потому что такая политика причиняет значительный ущерб их экономикам. «Они там вообще не уверены в том, что является правдой, что является неправдой», - пояснил американский дипломат.
Таким образом, пояснил Александр Вилкул, некоторые из украинских парламентариев голосовали не за мир в Донбассе, а за то, чтобы санкции против России были продлены.

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