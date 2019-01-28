В Раде рассказали о последствиях завершения газового контракта с Россией

Завершение контракта о транзите газа с Россией окончится для Украины падением уровня экономики, считает депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

«Первого января (2020 года. — RT) заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объёмы... Нам для того чтобы обслуживать даже пустую трубу, нужно $3 млрд в год... Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. Скажите, пожалуйста, это против Украины или за Украину?» — сказал он в эфире NewsOne.

Политик отметил, что вопреки заявлениям о том, что «не будет «Северного потока — 2», западные страны понимают, «с кем они имеют дело».

Ранее Рабинович заявил, что нынешние власти захватили Украину.

Также лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что США и Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Мураева.