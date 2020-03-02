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В Раде рассказали о последствиях политики правительства Гончарука

02 марта 2020, 12:30  •  31 • Украина
Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика правительства премьер-министра Украины Алексея Гончарука ведёт страну к экономическому краху.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Сторонники действующего правительства сосредоточились на том, что кабмин работает всего полгода и делать выводы о его эффективности ещё рано. Нет, в той тяжёлой ситуации, в которой находится Украина, её экономика и социальная сфера, делать выводы уже пора», — указал он.

По его словам, экономические показатели страны вызывают тревогу. В частности, уже при правительстве Гончарука в IV квартале 2019 года темпы роста реального ВВП упали до 1,5%. Падение фиксируется и в промышленном производстве страны, при этом «спад в промышленности резко усилился именно в период деятельности «младореформаторов».

Как отметил Медведчук, действительно хорошие показатели были лишь в розничной торговле за 2019 год: она демонстрировала рост на 10,5%. При этом, данные цифры в значительной мере были обусловлены «ростом переводов трудовых мигрантов».

«Но особое беспокойство вызывает ситуация в финансово-бюджетной сфере. Глава Счётной палаты Пацкан заявил, что выполнение доходной части бюджета составило 96,3%, а не 99,1%, как сообщил премьер, отчитываясь перед парламентом 21 февраля. Доходы общего фонда Государственного бюджета в феврале 2020 года выполнены на 93,7% от росписи», — добавил политик.

Также Медведчук указал на ухудшение ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны — спрос на данные бумаги резко упал.

«Министр юстиции развлекает публику чтением книг, стоя на голове, министр здравоохранения намерена провести две недели в Новых Санжарах вместе с проходящими обсервацию… В общем, все заняты делом, которое уже очевидно ведёт страну к экономическому краху», — заключил он.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.

В сентябре 2019 года Гончарук заявил, что намерен добиться роста ВВП Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

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