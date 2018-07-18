Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сирийские курды отомстят Турции и США за Асада
Международный день Нельсона Манделы
США и Казахстан партнеры? (Убежище)
"Нафтогаз": суд отклонил аргументы "Газпрома" об авторстве решения арбитража по ...
Главная / Украина

В Раде рассказали о попытках Украины выяснить, что обсуждали Трамп и Путин в Хельсинки

18 июля 2018, 20:24  •  106 • Украина
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Киев пытается выяснить у администрации Белого дома, какие предложения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины обсуждали президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время встречи в Хельсинки, которая состоялась 16 июля.
 
РИА Новости
 

«Сейчас, по моей информации, украинский МИД пытается выяснить у администрации Белого дома, о каких таких предложениях идёт речь», — написал Мосийчук в Facebook.

Ранее Путин заявил, что в ходе встречи с Трампом в Хельсинки обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины.

«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договорённостей. Соединённые Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», — подчеркнул российский президент.

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов поделился мнением о результатах встречи Путина и Трампа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

106
Источник
Похожие новости
18 июля 2018, 20:24
В Раде рассказали о попытках Украины выяснить, что обсуждали Трамп и Путин в Хельсинки
18 июля 2018, 20:24
В «Нафтогазе» заявили о готовности рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом»
18 июля 2018, 10:39
«Повезло, что это были не диверсанты»: почему Украина не может контролировать склады с военной техникой

18 июля 2018, 20:24
Прокуратура заявила, что члены экипажа судна «Норд» могут выехать с территории Украины
18 июля 2018, 17:09
«Нафтогаз» продолжит принудительное взыскание долга «Газпрома»
17 июля 2018, 21:39
Эксперт прокомментировал заявление «Нафтогаза» по транзиту газа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 июля 2018, 08:24
Почему Москва спасает Сирию, а не Украину
12 июля 2018, 08:39
ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем
17 июля 2018, 10:24
Владимир Путин - телеканалу Fox News: Не пугайте свое население угрозами, которых не существует
13 июля 2018, 02:24
Деньги, секс и шпионаж: Как Карина Цуркан собирала госсекреты России и миллионы долларов
12 июля 2018, 11:39
Тимошенко рассказала, как Киеву вернуть Крым
12 июля 2018, 15:09
Россия изгоняет Турцию из Сирии
13 июля 2018, 18:39
Родные украинского диверсанта на суде кричали «Слава Украине» и желали приставам гореть в аду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.