В Раде рассказали о попытках Украины выяснить, что обсуждали Трамп и Путин в Хельсинки

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Киев пытается выяснить у администрации Белого дома, какие предложения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины обсуждали президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время встречи в Хельсинки, которая состоялась 16 июля.

«Сейчас, по моей информации, украинский МИД пытается выяснить у администрации Белого дома, о каких таких предложениях идёт речь», — написал Мосийчук в Facebook.

Ранее Путин заявил, что в ходе встречи с Трампом в Хельсинки обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины.

«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договорённостей. Соединённые Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», — подчеркнул российский президент.

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов поделился мнением о результатах встречи Путина и Трампа.