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В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
26 августа 2019, 21:24 • 82 • Украина
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
РИА Новости
«Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов... В этом и состоит миссия Украины — сдерживать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», — написала она в Facebook.
По словам Гопко, она мечтает увидеть, как в России «по примеру Украины» начнётся декоммунизация и снос памятников Иосифу Сталину.
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия больше всего боится единства и полной интеграции Киева в евроатлантическую систему.
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