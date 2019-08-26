Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев ждал этого: Украина ждёт газовой помощи от Европы
«Говори за себя»: Трамп вернул шайбу Макрону
В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «сдерживании» России
Саммит "под звуки поцелуев": 5 эпатажных моментов встречи "большо...
Главная / Украина

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

26 августа 2019, 21:24  •  82 • Украина
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
 
РИА Новости
 

«Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов... В этом и состоит миссия Украины — сдерживать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», — написала она в Facebook.

По словам Гопко, она мечтает увидеть, как в России «по примеру Украины» начнётся декоммунизация и снос памятников Иосифу Сталину.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия больше всего боится единства и полной интеграции Киева в евроатлантическую систему.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
26 августа 2019, 14:54
Меркель выступила за проведение переговоров Путина и Зеленского
26 августа 2019, 14:54
В Киеве возбудили дело о теракте после обстрела здания из гранатомёта
25 августа 2019, 22:39
Меркель назвала условие для начала переговоров об участии России в G8
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
26 августа 2019, 15:09
Премьер Беларуси пообещал в ближайшее время обнародовать программу по интеграции с Россией
26 августа 2019, 11:39
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2019, 11:54
Ни одна страна не признала независимость Украины. Ни одна – экс-президент Кравчук
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений...
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носител...
26 августа 2019, 08:39
"Дональд бился, словно лев": Соцсети поддержали Трампа, "поссорившегос...
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
24 августа 2019, 19:28
⚡ Кедми рассказал ВСЕ о ядерном оружии! Студия Соловьева не может поверить!
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный шанс на спасение от тюрьмы
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Москва
21 августа 2019, 01:54
"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены Порошенко
25 августа 2019, 00:09
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 100 тысяч человек и заставил западные СМИ врать о реальной картине
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.