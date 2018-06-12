Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Сохраните лицо, цельтесь в сердце!»
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании террор...
Главы МИД "четверки" поручили политдиректорам проработать формат миссии ООН в До...
Путин выбрал новую жертву (Руслан Осташко)
Главная / Украина

В Раде рассказали, как победить Россию

12 июня 2018, 13:09  •  212 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович считает, что не стоит рассчитывать, что западные санкции победят Россию.
 
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
 

В эфире телеканала «112 Украина» он отметил, что «санкции являются для Украины единственной поддержкой Запада», добавив, что «настоящие санкции» выглядят по-другому.

«Америка ввела на той неделе тарифы по Украине и другим странам по ввозу металлов. Это самые настоящие санкции», — сказал он.

Депутат считает, что санкции необходимы исключительно для украинской политики, а победить «врага» они не смогут.

«Знаете, как можно победить врага? Только сделав своих людей более счастливыми… Мы не должны думать, что санкции побеждают, мы должны думать, что побеждать должны мы. Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу в России, Белоруссии, Венгрии и Польше будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине», — подчеркнул Рабинович.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука указал на то, что санкции могут «уничтожить Россию».

В Совете Федерации прокомментировали ФАН данное заявление Киева. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

212
Источник
Похожие новости
11 июня 2018, 20:54
Предварительное заседание по делу об убийстве Вороненкова назначено на 13 июня
12 июня 2018, 00:09
В военном институте Киева произошло массовое отравление
12 июня 2018, 04:54
Главы МИД "четверки" поручили политдиректорам проработать формат миссии ООН в Донбассе

12 июня 2018, 13:09
В Раде рассказали, как победить Россию
12 июня 2018, 04:54
Климкин заявил о необходимости давления на РФ в вопросе освобождения задержанных лиц
12 июня 2018, 09:54
«До следующего обстрела»: как живёт Донбасс в условиях войны
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 июня 2018, 10:40
Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным
08 июня 2018, 08:39
Кто подставил президента на прямой линии? (Руслан Осташко)
06 июня 2018, 04:24
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»
09 июня 2018, 04:09
Военный эксперт: «С-400 – не существует, Армату никто не видел» (Руслан Осташко)
07 июня 2018, 18:24
ГАРРИ БЕР-КУТ. КАК ОБУСТРОИТЬ ИЗРАИЛЬ 2.0 НА УКРАИНЕ? 06.06.2018 [РАССВЕТ]
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
11 июня 2018, 17:54
Асад начинает отшивать Москву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.