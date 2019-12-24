В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».

«Во-первых, у них («Нафтогаза». — RT) есть определённые кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — «Нафтогаз» это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства», — цитирует Геруса сайт «Громадське».

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

Также он сообщил, что стороны урегулировали взаимные судебные споры.

Украинская сторона ожидает, что все соглашения между Москвой и Киевом по газу должны быть подписаны до 29 декабря.