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В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

24 декабря 2019, 10:39  •  147 • Украина
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
 
РИА Новости
 

«Во-первых, у них («Нафтогаза». — RT) есть определённые кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — «Нафтогаз» это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства», — цитирует Геруса сайт «Громадське».

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. 

Также он сообщил, что стороны урегулировали взаимные судебные споры.

Украинская сторона ожидает, что все соглашения между Москвой и Киевом по газу должны быть подписаны до 29 декабря.

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