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В Раде рассказали, как избежать краха Украины

07 августа 2021, 07:55  •  270 • Украина

Украинским властям следует «найти разум и терпение» и решить вопрос по Донбассу с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

«Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя» — сказал он.

По мнению Шевченко, Украина может существовать только, если не будет вступать в открытое противостояние с Россией.

Также он считает, что Украина, Белоруссия и Россия имеют «ментальные» различия, а поэтому не могут быть одним государством. При этом три страны должны жить «в абсолютной дружбе и спокойствии», считает Шевченко.

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