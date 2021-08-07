В Раде рассказали, как избежать краха Украины

Украинским властям следует «найти разум и терпение» и решить вопрос по Донбассу с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.«Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя» — сказал он.По мнению Шевченко, Украина может существовать только, если не будет вступать в открытое противостояние с Россией.Также он считает, что Украина, Белоруссия и Россия имеют «ментальные» различия, а поэтому не могут быть одним государством. При этом три страны должны жить «в абсолютной дружбе и спокойствии», считает Шевченко.