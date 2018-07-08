В Раде рассказали, что Запад «умолял» Киев не вводить на Украине военное положение

Западные партнёры «умоляли» Киев не вводить на Украине военное положение в связи с обострением ситуации в Донбассе, заявил советник главы МВД Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«Все наши западные партнёры просто умоляли и держали за руки Турчинова Александра Валентиновича и говорили: «Пожалуйста, не вводите военное положение», — рассказал он в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Геращенко, в противном случае в стране бы пришлось отменить президентские выборы.

«Даже если бы Пётр Алексеевич Порошенко захотел бы устроить кровавую провокацию, это стало бы крахом его президентства», — отметил советник.

В июне эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления главы МВД Украины Арсена Авакова по поводу возврата Донбасса под контроль Киева.