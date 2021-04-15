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В Раде раскритиковали план офиса Зеленского о поставках Patriot для защиты от России

15 апреля 2021, 19:15  •  88 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Украинский депутат не понимает, откуда брать деньги на такое оружие
Недавний призыв главы офиса президента Украины Андрея Ермака к властям США разместить на территории соборной американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для "обороны от России" удивило некоторых украинских политиков, пишет местный "Апостроф".
Напомним, пан Ермак высказал сожаление в интервью журналу Time, что ВСУ не обладает ЗРК Patriot. Он был возмущен тем фактом, что ближайшие к России комплексы находятся в Польше, в то время как именно Киев "держит оборону" против Москвы, в том числе и в "интересах Запада".
"Patriot, конечно, можно купить, если у нас есть лишние $10,5 млрд <…>Если Ермак готов договориться с США – пожалуйста, но это заявление, конечно, полностью дурацкое", – цитирует РИА "Новости" члена комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергея Рахманина.
Депутат полагает, что для противодействия России киевскому режиму в настоящее время нужно сосредоточиться на вопросе "движения к стандартам НАТО".
Об этом же 6 апреля заявлял президент страны Владимир Зеленский. Лидер нации на фоне обострения ситуации в Донбассе в тот день сделал ряд телефонных звонков старшим западным товарищам. Он пытался их уверить, что только принятие Украины в НАТО является единственной возможностью урегулировать конфликт в шахтерском регионе, и просил то генсека альянса Йенса Столтенбергоа, то канадского премьера Джастина Трюдо пустить Незалежную в натовские ряды.
Межу тем, пока пан Ермак мечтает о Patriot, посол Украины в Германии Андрей Мельник замахнулся сразу на ядерное оружие. Без подобного арсенала, считает украинский дипломат, киевскому режиму не справиться с Россией.

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