Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных 
Реалии Киева: нацистская свастика на проспекте Бандеры
Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО
Американские наёмники ЧВК Kroeker Partners были задержаны на Гаити - источник
Главная / Политика

В Раде "торжественно" встретили "пятую годовщину начала агрессии России" – СМИ

19 февраля 2019, 15:09  •  147 • Политика
В Верховной раде Украины началось внеочередное заседание в связи с пятой годовщиной "начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Такое сообщение опубликовал телеканал "112 Украина", назвав происходящее "торжественными мероприятиями".
В "торжественных мероприятиях", как говорится в сообщении, принимает участие глава Европейского совета Дональд Туск, находящийся сейчас с визитом в Киеве. Кроме того, присутствуют президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.
На "торжество" приглашены также члены правительства, представители общественных объединений, союз ветеранов "АТО" "Меджлиса крымскотатарского народа". Также присутствуют представители международных парламентских организаций и дипломатов, указывается в сообщении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


147
Источник
Похожие новости
19 февраля 2019, 11:54
"Кто хотел отстранения Трампа": Республиканец Грэм нашёл способ раскрыть "бюрократический заговор" в США
19 февраля 2019, 11:54
"А если бы согласились?!": Скабеева возмутилась "дурацким экспериментом" с передачей Курил Японии
19 февраля 2019, 02:09
"Кадыров сложил полномочия". Как либералы создали новость дня
Загрузка...
19 февраля 2019, 15:09
Лавров пообещал "биться" за Вышинского до победного конца. Словакия готова давить на Киев в ОБСЕ "авторитетом"
19 февраля 2019, 15:09
В Раде "торжественно" встретили "пятую годовщину начала агрессии России" – СМИ
18 февраля 2019, 22:54
"Поддерживать миф о благополучии всё дороже": Стариков объяснил, почему США "сливают" союзников
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2019, 03:54
"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
14 февраля 2019, 08:24
"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.