|
В Раде провели параллели между Зеленским и предыдущими президентами Украины
01 июня 2019, 18:24 • 96 • Украина
Депутат Верховной рады Евгений Мураев провёл параллели между нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским и предыдущими президентами Украины.
Reuters
Как он написал на своей странице в Facebook, многие украинские президенты, как и Зеленский, получали власть при значительной поддержке народа, но при этом заканчивали своё правление, испытывая на себе ненависть украинцев.
«На волне радостно-идиотской эйфории президентом стал Ющенко — и превратился в самого презираемого президента. «Однотуровым» уже был Порошенко — и стал самым ненавидимым. И за Януковича голосовала половина страны, ожидая «улучшение жизни уже сегодня», чтобы потом думать о нём как о пустом месте. У Зеленского нет таблетки от сумасшествия, которое настигает всякого, кто попадает в здание администрации президента на Банковой», — указал он.
По мнению парламентария, до сих никто не может однозначно сказать, «против чего он и за что».
«Поэтому радостно отдать ему именно царские полномочия, подарить парламент и не трогать сто дней общество попросту не может. Общество уже досыта нахлебалось разочарований», — заключил депутат.
Ранее Мураев допустил, что избранный президент Украины Зеленский мог попасть под внешнее управление.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2019, 06:54
|
25 мая 2019, 23:54
|
31 мая 2019, 06:54
|
28 мая 2019, 13:54
|
26 мая 2019, 19:39
|
31 мая 2019, 06:54
|
29 мая 2019, 06:09