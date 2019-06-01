В Раде провели параллели между Зеленским и предыдущими президентами Украины

Депутат Верховной рады Евгений Мураев провёл параллели между нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским и предыдущими президентами Украины.

Как он написал на своей странице в Facebook, многие украинские президенты, как и Зеленский, получали власть при значительной поддержке народа, но при этом заканчивали своё правление, испытывая на себе ненависть украинцев.

«На волне радостно-идиотской эйфории президентом стал Ющенко — и превратился в самого презираемого президента. «Однотуровым» уже был Порошенко — и стал самым ненавидимым. И за Януковича голосовала половина страны, ожидая «улучшение жизни уже сегодня», чтобы потом думать о нём как о пустом месте. У Зеленского нет таблетки от сумасшествия, которое настигает всякого, кто попадает в здание администрации президента на Банковой», — указал он.

По мнению парламентария, до сих никто не может однозначно сказать, «против чего он и за что».

«Поэтому радостно отдать ему именно царские полномочия, подарить парламент и не трогать сто дней общество попросту не может. Общество уже досыта нахлебалось разочарований», — заключил депутат.

Ранее Мураев допустил, что избранный президент Украины Зеленский мог попасть под внешнее управление.