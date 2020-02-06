Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина», в начале обсуждения закона о земельной реформе, прорвалась к главной трибуне. Вырывая микрофон у спикера Рады, «женщина с косой» порезала палец.

Обошлись без вызова врачей, через несколько минут кровь остановилась сама, что говорит о хорошем иммунитете и здоровье Юлии Тимошенко. Ее соратники из партий «Оппозиционная платформа - «За жизнь» и «Батьковщина» заблокировали трибуну.

Сами не выступают и другим не дают, при этом являются последовательными противниками земельной реформы и продажи земли. Чуть позже, парламентское большинство из пропрезидентской партии «Слуга народа», смогли, после небольшой толкотни, оттеснить оппозицию от трибуны и начать обсуждение поправок к закону. Напоминаем - их аж 4018! Но, депутаты готовы заседать всю ночь.

В Раде пролилась первая кровь: Юлия Тимошенко прорвалась к трибуне.

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