|
В Раде пролилась первая кровь: Юлия Тимошенко прорвалась к трибуне
06 февраля 2020, 16:09 • 353 • В России
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина», в начале обсуждения закона о земельной реформе, прорвалась к главной трибуне. Вырывая микрофон у спикера Рады, «женщина с косой» порезала палец.
Обошлись без вызова врачей, через несколько минут кровь остановилась сама, что говорит о хорошем иммунитете и здоровье Юлии Тимошенко. Ее соратники из партий «Оппозиционная платформа - «За жизнь» и «Батьковщина» заблокировали трибуну.
Сами не выступают и другим не дают, при этом являются последовательными противниками земельной реформы и продажи земли. Чуть позже, парламентское большинство из пропрезидентской партии «Слуга народа», смогли, после небольшой толкотни, оттеснить оппозицию от трибуны и начать обсуждение поправок к закону. Напоминаем - их аж 4018! Но, депутаты готовы заседать всю ночь.
В Раде пролилась первая кровь: Юлия Тимошенко прорвалась к трибуне.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Украина приготовилась к последней продаже. Земли русской
В Верховной Раде началось решающее сражение за отмену моратория о продаже черноземов. На улицы вышли радикалы и фермеры. А депутаты готовы заседать до ночи. "КП" ведет прямую трансляцию (подробности)
Подпишитесь на нас
Загрузка...
353
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2020, 17:39
|
01 февраля 2020, 16:12
|
30 января 2020, 19:54
|
04 февраля 2020, 00:54
|
01 февраля 2020, 22:40
|
02 февраля 2020, 13:09
|
05 февраля 2020, 19:09