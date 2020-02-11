|
В Раде прокомментировали увольнение Богдана
11 февраля 2020, 14:39 • 138 • Украина
Депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства.
РИА Новости
«Я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что на определённом этапе был эффективен тот глава администрации. Сейчас отпала надобность в подобных действиях, и стали больше ориентироваться на других», — заявил Бойко в беседе с Inforeactor.
Он предположил, что это закономерно.
Отвечая на вопрос, как скоро стабилизируется ситуация на Украине, депутат выразил надежду, что страна придёт к миру.
Ранее сообщалось, что на пост назначен помощник Зеленского Андрей Ермак.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2020, 01:09
|
08 февраля 2020, 05:39
|
10 февраля 2020, 09:39
|
09 февраля 2020, 10:54
|
10 февраля 2020, 12:39
|
07 февраля 2020, 10:09
|
10 февраля 2020, 06:24