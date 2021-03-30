Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила с...
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / Политика

В Раде произошла потасовка между Порошенко и соратником Зеленского

30 марта 2021, 22:50  •  125 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Украинские депутаты не нашли общий язык в деле о нападении радикалов на администрацию президента
Бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко сегодня был в центре всеобщего внимания в стенах Верховной рады. "Шоколадный король" всея Незалежной чуть не влез в драку с одним из представителей пропрезидентской фракции "Слуга народа". А потом и вовсе громогласно обозвал его "пьяной мордой".
Все началось с того, что на трибуне выступала соратница Петра Алексеевича Ирина Геращенко с обличительной речью, посвященной погромам в центре Киева, который устроили украинские националисты 20 марта. В какой-то момент в проходах парламента начали скапливаться оппоненты "ЕС", и тогда на помощь однопартийке выдвинулся пан Порошенко.
На пути к трибуне экс-лидер государства встретил одного из "слуг народа". Между ними и еще другими нардепами произошла толкотня.
На представленных в телеграм-канале "Политика Страны" кадрах видно, как парламентарии пихают друг друга и о чем-то бурно дискутируют. В это время спикер Рады Дмитрий Разумков пытается словесно урезонить буйных коллег, которые не очень-то его слушались.
"Уважаемые украинцы, мы продолжаем сегодня наблюдать деградацию украинского парламента. Мы думали, сюда пришли новые лица, но сюда зашли люди без принципов", – заявила пани Геращенко, когда конфликт удалось таки разрешить.
При этом с трибуны она обвинила соратника президента страны Владимира Зеленского в том, что он находится в зале Рады в состоянии алкогольного опьянения. Фамилию пани Геращенко не назвала.
"В первом ряду сидит нетрезвый человек, народный депутат Украины. Требуем по итогам пленарного заседания следующее: первое – Нацполиции провести алкогольный тест народного депутата на фамилию "Ш"...", – призвала подруга Петра Алексеевича.
Сам хозяин "Рошена" тоже тыкал пальцем в сторону некоего "Слуги народа" и кричал, чтобы убрали из зала парламента эту "пьяну морду".
Издание "Страна.ua" предположило, что Геращенко с Порошенко в пьянстве уличили Сергея Швеца.
Ранее сегодня пятый лидер нации также попал в скандал, когда с трибуны воинственно требовал от Зеленского последовать хамскому поведению главного куратора киевского режима президента США Джо Байдена по отношению к главе России Владимиру Путину. По его словам, "лучше пожимать руки, чем всматриваться в глаза Путина в поисках там мира".

Тут же пану Порошенко противники припомнили его телефонную беседу с хозяином Кремля и сопроводили громкими криками "Жму руку, обнимаю" проход "шоколадного короля" с трибуны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
30 марта 2021, 03:35
Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"
30 марта 2021, 13:40
Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
30 марта 2021, 07:15
"Они сумасшедшие!": Депутат Рады раскрыл, на что готов Зеленский ради "селфи с Байденом"
30 марта 2021, 17:20
"Дополнительный заряд": Путину рассказали о неожиданном побочном эффекте "Спутника V"
30 марта 2021, 09:05
В "объединении" России и Белоруссии поставлена точка: "Есть союзный договор"
30 марта 2021, 10:00
Стало известно содержание письма Санду Путину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2021, 05:30
Зеленский восстанавливает свой рейтинг
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
28 марта 2021, 17:40
"Когда вот-вот война начнётся": Жириновский громко взвыл в прямом эфире у Соловьёва
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.