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Украинские депутаты не нашли общий язык в деле о нападении радикалов на администрацию президента

Бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко сегодня был в центре всеобщего внимания в стенах Верховной рады. "Шоколадный король" всея Незалежной чуть не влез в драку с одним из представителей пропрезидентской фракции "Слуга народа". А потом и вовсе громогласно обозвал его "пьяной мордой".

Все началось с того, что на трибуне выступала соратница Петра Алексеевича Ирина Геращенко с обличительной речью, посвященной погромам в центре Киева, который устроили украинские националисты 20 марта. В какой-то момент в проходах парламента начали скапливаться оппоненты "ЕС", и тогда на помощь однопартийке выдвинулся пан Порошенко.

На пути к трибуне экс-лидер государства встретил одного из "слуг народа". Между ними и еще другими нардепами произошла толкотня.

На представленных в телеграм-канале "Политика Страны" кадрах видно, как парламентарии пихают друг друга и о чем-то бурно дискутируют. В это время спикер Рады Дмитрий Разумков пытается словесно урезонить буйных коллег, которые не очень-то его слушались.

"Уважаемые украинцы, мы продолжаем сегодня наблюдать деградацию украинского парламента. Мы думали, сюда пришли новые лица, но сюда зашли люди без принципов", – заявила пани Геращенко, когда конфликт удалось таки разрешить.

При этом с трибуны она обвинила соратника президента страны Владимира Зеленского в том, что он находится в зале Рады в состоянии алкогольного опьянения. Фамилию пани Геращенко не назвала.

"В первом ряду сидит нетрезвый человек, народный депутат Украины. Требуем по итогам пленарного заседания следующее: первое – Нацполиции провести алкогольный тест народного депутата на фамилию "Ш"...", – призвала подруга Петра Алексеевича.

Сам хозяин "Рошена" тоже тыкал пальцем в сторону некоего "Слуги народа" и кричал, чтобы убрали из зала парламента эту "пьяну морду".

Издание "Страна.ua" предположило, что Геращенко с Порошенко в пьянстве уличили Сергея Швеца.

Ранее сегодня пятый лидер нации также попал в скандал, когда с трибуны воинственно требовал от Зеленского последовать хамскому поведению главного куратора киевского режима президента США Джо Байдена по отношению к главе России Владимиру Путину. По его словам, "лучше пожимать руки, чем всматриваться в глаза Путина в поисках там мира".





Тут же пану Порошенко противники припомнили его телефонную беседу с хозяином Кремля и сопроводили громкими криками "Жму руку, обнимаю" проход "шоколадного короля" с трибуны.

