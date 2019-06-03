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В Раде призвали Зеленского дать оценку сносу бюста Жукова в Харькове
03 июня 2019, 12:39 • 125 • Украина
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский призвал главу государства Владимира Зеленского дать оценку действиям националистов, снёсшим бюст Маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.
РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы считаем, что президент и Верховная рада должны дать свою политическую оценку этим событиям», — сказал он, назвав инцидент актом вандализма.
Ранее сообщалось, что украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ЧП.
По факту произошедшего на Украине возбудили два уголовных дела.
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