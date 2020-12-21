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В Раде призвали запретить подавать воду в российский Крым
21 декабря 2020, 20:15 • 38 • Политика
Киев отказывается открывать замороженную днепровскую артерию
Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент законопроект, запрещающий разблокировать Северо-Крымский канал для подачу воды на полуостров до его "возвращения" под юрисдикцию Киева. Об этом парламентарий сообщил в своем "Фейсбук".
"Все знают, что в Крыму с каждым днем усиливается "водный кризис" и идут разговоры о восстановлении водоснабжения со стороны Украины", – написал пан Гончаренко.
Битый крымчанами в 2014 г. и изгнанный с полуострова сторонник майдана отметил, что населению региона хватает воды "даже в самые засушливые годы" из собственных источников. По его мнению, больше воды Крыму требуется из-за развития промышленности и для военных баз РФ. Поэтому запуск СКК "приведет к дальнейшей милитаризации региона".
На ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что собственных водных запасов в Крыму вполне хватает, просто ранее этим не особо занимались. В настоящее время наши специалисты активно ведут розыски пресной воды, и Москва не станет на этом экономить. Глава государства пообещал решить данную проблему полуострова.
По словам Путина, у правительства страны есть план по восстановлению водоснабжения Крыма, а также Новороссийска и Геленджика.
Спустя два дня после президентского заявления в Крыму прошел запуск водовода из Кадыковского карьера для снабжения Севастополя. В ходе торжественной церемонии вице-премьер кабмина России Марат Хуснуллин рассказал, чточто источники обнаружили специалисты во время геологической разведке в районе строительства нового водозабора на реке Бельбек.
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