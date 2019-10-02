|
В Раде призвали ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России
02 октября 2019, 20:39 • 8 • Украина
Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус намерен выступить с инициативой о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии из России.
РИА Новости
«Я хочу предложить спецпошлину на импорт электроэнергии из России», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
По его словам, «если импорт будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет».
Также Герус заявил, что «есть много механизмов, как это можно регулировать».
Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 сентября 2019, 11:09
|
26 сентября 2019, 03:54
|
02 октября 2019, 01:09
|
27 сентября 2019, 17:09
|
26 сентября 2019, 15:09
|
28 сентября 2019, 14:09
|
27 сентября 2019, 17:24