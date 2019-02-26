Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страна-агрессор: Россия уличила США в подготовке к вторжению
Секретарь Совбеза РФ Патрушев по пунктам перечислил, как США "готовят военн...
Спецпредставитель президента по экологии и транспорту Сергей Иванов: «Переговоро...
"Бaндepoвcкaя мpaзь и отpoдьe!" Кургинян дал ОТПОР "русской шелух...
Главная / Украина

В Раде призвали Порошенко объяснить ситуацию с «хищениями в армии»

26 февраля 2019, 19:09  •  119 • Украина
Представители фракции «Самопомощь» в Верховной раде потребовали от президента Украины Петра Порошенко предоставить объяснения относительно ситуации вокруг сообщений о «хищениях в армии» страны.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

С соответствующим заявлением в украинском парламенте выступил лидер фракции Олег Березюк.

«В этом зале нет смысла работать, пока не придёт президент и не расскажет, почему Совет национальной безопасности и обороны сегодня крышует ограбление украинской армии», — цитирует Березюка УНИАН.

Ранее лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с «хищениями в армии».

В свою очередь, заместитель главы партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко оценил призыв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 09:24
Вопрос выбора: в Европарламенте заявили о связи между церковным расколом на Украине и избирательной кампанией Порошенко
25 февраля 2019, 20:39
Плахотнюк озвучил состав парламента Молдовы
26 февраля 2019, 15:54
В ТПП прокомментировали слова Тимошенко о покупке Украиной российского газа
Загрузка...
26 февраля 2019, 12:39
«По документам через Марс»: Тимошенко заявила, что Украина закупает российский газ под видом европейского
26 февраля 2019, 12:39
Тимошенко призвала объявить импичмент Порошенко
26 февраля 2019, 15:54
ВТБ подтвердил убыток в 17,3 млрд рублей от потери украинской «дочки»
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
26 февраля 2019, 03:09
«Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может": Источник сообщ...
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившему...
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают ...
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон поставил ультиматум в интервью Дудю
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
22 февраля 2019, 01:24
«Решили продолжить уничтожение страны»: в России ответили на намерение Украины расторгнуть договор по Азовскому морю
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.