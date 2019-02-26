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В Раде призвали Порошенко объяснить ситуацию с «хищениями в армии»
26 февраля 2019, 19:09 • 119 • Украина
Представители фракции «Самопомощь» в Верховной раде потребовали от президента Украины Петра Порошенко предоставить объяснения относительно ситуации вокруг сообщений о «хищениях в армии» страны.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
С соответствующим заявлением в украинском парламенте выступил лидер фракции Олег Березюк.
«В этом зале нет смысла работать, пока не придёт президент и не расскажет, почему Совет национальной безопасности и обороны сегодня крышует ограбление украинской армии», — цитирует Березюка УНИАН.
Ранее лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с «хищениями в армии».
В свою очередь, заместитель главы партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко оценил призыв.
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