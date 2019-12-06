В Раде призвали поддержать Зеленского перед нормандским саммитом

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович призвал поддержать президента Украины Владимира Зеленского перед нормандским саммитом.

Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

«Я вчера в эфире предложил поддерживать Зеленского до 9 декабря. Давайте дадим ему ещё один шанс, так как его ждёт встреча с гигантами мировой политики — людьми, которые знают всё о происходящем на планете. Дадим ему возможность подготовиться к встрече, предоставим ему вотум доверия — пусть устанавливает мир в стране, так как этого требовали 73% граждан проголосовавших за него», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев рассказал о трёх целях, которых будет добиваться Зеленский на нормандском саммите.

27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что считает возможным проведение отдельной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце. В нём, помимо Путина и Зеленского, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.