В Раде призвали через «союзников на Кавказе» уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» призвал украинские спецслужбы найти помощников для уничтожения Крымского моста.

«Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста», — отметил он.

По словам депутата, мост был построен только для того, чтобы «дестабилизировать и захватить Азовской море».

Ранее Мосийчук уже призывал уничтожить Крымский мост.

20 июня в СНБО Украины заявили, что Крымский мост является «серьёзной угрозой безопасности» страны.