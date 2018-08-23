|
В Раде призвали через «союзников на Кавказе» уничтожить Крымский мост
23 августа 2018, 11:09 • 122 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» призвал украинские спецслужбы найти помощников для уничтожения Крымского моста.
Reuters
«Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста», — отметил он.
По словам депутата, мост был построен только для того, чтобы «дестабилизировать и захватить Азовской море».
Ранее Мосийчук уже призывал уничтожить Крымский мост.
20 июня в СНБО Украины заявили, что Крымский мост является «серьёзной угрозой безопасности» страны.
Подпишитесь на нас
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
17 августа 2018, 08:39
|
18 августа 2018, 15:54
|
20 августа 2018, 16:39
|
18 августа 2018, 04:39
|
19 августа 2018, 00:09
|
17 августа 2018, 15:39
|
16 августа 2018, 13:39