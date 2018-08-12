В Раде призвали «без суда и следствия» лишать гражданства получивших российский паспорт украинцев

Народный депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза в беседе с «Обозревателем» заявил, что жители «оккупированных территорий» Украины, получившие российские паспорта, должны быть лишены украинского гражданства «без суда и следствия».

«Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия — без ничего. На это даже не нужно тратить время работы наших судов», — уточнил он.

При этом Береза заявил, что, по его мнению, в данном вопросе существуют некоторые исключения.

В частности, по его словам, есть люди, которые получали паспорт «сознательно, но скрытно». Ими, как отметил Береза, должны заниматься сотрудники спецслужб.

В отношении тех, кого «заставляли выступать против Украины и принимать российское гражданство», необходимо начать расследование.

В обоих этих случаях, как подчеркнул политик, решивших получить российские паспорта украинцев необходимо лишить украинского гражданства.

В начале марта президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинский паспорт является одним из лучших в мире.