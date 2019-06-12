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В Раде признали, что украинцы занимаются телефонным терроризмом в России
12 июня 2019, 12:39 • 79 • Украина
КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Украинцы занимаются телефонным терроризмом в России. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.
Когда поступают сообщения "минировании" вокзалов, метро в России, отметил Геращенко, иногда это связано с действиями граждан России, а иногда - Украины. Интернет, добавил он в эфире телеканала "112 Украина, "позволил обезличивать людей".
По словам депутата, жители России "целенаправленно развлекаются", "минируя" объекты на территории соседней страны, а затем наблюдают за реакцией общества и СМИ.
"Телефонный терроризм", уточнил депутат "очень развит" на Украине в силу того, что "у нас идет противостояние" с Россией.
Cообщения о "минировании" зданий в РФ иногда оставляют сами граждане РФ, а иногда - украинцы", - добавил он.
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