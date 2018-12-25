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В Раде предложили «выгнать МВФ из страны»

25 декабря 2018, 15:54  •  49 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о необходимости прекратить брать кредиты Международного валютного фонда и «выгнать МВФ из страны».
 
Reuters
 

Об этом он сказал в эфире программы «Большое интервью с большим политиком» на телеканале «112 Украина».

«Нам нужен один год, чтобы восстановить всё разрушенное этими недоумками. И уже следующий за ним год будет годом подъёма. Для этого нам надо сделать непопулярные, сложные вещи. Но вещи непопулярны не для наших людей, а для наших союзников разных. Первое — нам нужно выгнать МВФ из страны. Если хотите, то поблагодарить их за помощь», — сказал он.

По его словам, именно международная организация сделала так, что Украина стала столь коррумпированной страной, и при этом фонд продолжает выделять деньги нынешним властям страны.

«Они поставили нас на первое место в мире по уровню коррупции — и бесконечно дают деньги самой коррумпированной структуре в мире», — добавил он.

18 декабря Совет директоров МВФ утвердил программу помощи SBA для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд. Спустя три дня страна уже получила первый транш от МВФ по новой программе.

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