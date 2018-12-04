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В Раде предложили ввести «список Магнитского» из-за задержания моряков

04 декабря 2018, 12:39  •  51 • Украина
Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Берёза предложил создать украинский «список Магнитского» в связи с инцидентом в Чёрном море.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом, как сообщает УНИАН, он сказал в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, он согласен на сто процентов, что необходимо проголосовать за «список Магнитского».

«К сожалению, коалиция его (список. — RT) чего-то не ставит. Поставьте — мы проголосуем, мы это поддержим», — отметил Берёза.

Он добавил, что, по его мнению, в список должны быть включены все причастные к задержанию украинских моряков.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России получило запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

Украинские моряки были арестованы.

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