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В Раде предложили ввести «список Магнитского» из-за задержания моряков
04 декабря 2018, 12:39 • 51 • Украина
Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Берёза предложил создать украинский «список Магнитского» в связи с инцидентом в Чёрном море.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом, как сообщает УНИАН, он сказал в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, он согласен на сто процентов, что необходимо проголосовать за «список Магнитского».
«К сожалению, коалиция его (список. — RT) чего-то не ставит. Поставьте — мы проголосуем, мы это поддержим», — отметил Берёза.
Он добавил, что, по его мнению, в список должны быть включены все причастные к задержанию украинских моряков.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России получило запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Украинские моряки были арестованы.
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