В Раде предложили ввести «список Магнитского» из-за задержания моряков

Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Берёза предложил создать украинский «список Магнитского» в связи с инцидентом в Чёрном море.

Об этом, как сообщает УНИАН, он сказал в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, он согласен на сто процентов, что необходимо проголосовать за «список Магнитского».

«К сожалению, коалиция его (список. — RT) чего-то не ставит. Поставьте — мы проголосуем, мы это поддержим», — отметил Берёза.

Он добавил, что, по его мнению, в список должны быть включены все причастные к задержанию украинских моряков.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России получило запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Украинские моряки были арестованы.