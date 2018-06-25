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В Раде предложили сделать всю рекламу в стране на украинском языке

25 июня 2018, 16:39  •  47 • Украина
Депутаты Верховной рады из фракции Блока Петра Порошенко (БПП) подготовили и внесли на рассмотрение парламента проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе партии.
 
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
 

«Проект закона определяет, что языком рекламы на Украине является государственный язык, которым, согласно Конституции Украины, является украинский язык», — отметили в пресс-службе.

В то же время депутаты предлагают объекты интеллектуальной собственности (в частности, знаки для товаров и услуг, торговые марки и коммерческие наименования) приводить в рекламе на том языке, на котором им предоставлена правовая защита в соответствии с законодательством Украины и действующими в стране международными соглашениями.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины поддержал предложение о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

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