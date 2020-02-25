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В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
25 февраля 2020, 20:24 • 48 • Украина
На Украине предложили разрешить депутатам парламента выступать на русском языке, такой законопроект зарегистрирован в Верховной раде.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Таким образом, депутаты от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин предлаша.т внести изменения в регламент Рады и предусмотреть использование русского и других языков в соответствие с нормами статьи 10 Конституции Украины.
Ранее украинский депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко заявил, что закон о государственном языке требует более широкого обсуждения с привлечением экспертов.
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