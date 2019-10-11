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В Раде предложили отменить военный сбор

11 октября 2019, 19:09  •  141 • Украина
Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил отменить военный сбор на Украине.
 
Reuters
 

Как сообщает «112 Украина», он зарегистрировал соответствующий проект изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы в парламенте страны.

«Военный сбор фактически повторяет фискальные функции налога на доходы физических лиц через одинаковые объекты налогообложения. Учитывая указанное, фонд заработной платы терпит чрезмерную налоговую нагрузку», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что из Налогового кодекса предлагается изъять пункт о военном сборе, а из бюджетного — норму о зачислении соответствующих денег в общий фонд госбюджета.

Ранее старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая заявила, что уровень теневой экономики на Украине в 2018 году составил почти 50% от официального валового внутреннего продукта.

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