В Раде предложили отменить военный сбор

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил отменить военный сбор на Украине.

Как сообщает «112 Украина», он зарегистрировал соответствующий проект изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы в парламенте страны.

«Военный сбор фактически повторяет фискальные функции налога на доходы физических лиц через одинаковые объекты налогообложения. Учитывая указанное, фонд заработной платы терпит чрезмерную налоговую нагрузку», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что из Налогового кодекса предлагается изъять пункт о военном сборе, а из бюджетного — норму о зачислении соответствующих денег в общий фонд госбюджета.

Ранее старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая заявила, что уровень теневой экономики на Украине в 2018 году составил почти 50% от официального валового внутреннего продукта.