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В Раде потребовали возбудить дело против депутата из-за высказывания о деле Сенцова

08 июня 2018, 14:54  •  141 • Украина
Глава оборонного комитета Верховной рады Украины Сергей Пашинский призвал СБУ возбудить дело против украинского депутата Евгения Мураева из-за его высказывания о деле режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщает «112 Украина».
 
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
 

«Я публично обращаюсь к главе СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 «Государственная измена». Я публично обращаюсь к генпрокурору Юрию Луценко с призывом возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», — сказал Пашинский.

Глава МВД Украины Арсен Аваков также раскритиковал депутата за его слова.

Накануне Мураев выразил мнение, что ситуацию с Сенцовым можно воспринимать по-разному. По его словам, «с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрыв, для части населения он является террористом». Депутат подчеркнул, что время всё поставит на свои места.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского необходимо обменять на Сенцова.

Сенцов, обвиняемый по нескольким статьям, связанным с терроризмом, был приговорён судом в России к 20 годам колонии строгого режима.

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