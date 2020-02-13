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В Раде потребовали от властей Украины выполнить Минские соглашения
13 февраля 2020, 18:39 • 71 • Украина
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала украинские власти выполнить все положения Минских соглашений.
РИА Новости
Об этом говорится на сайте политсилы.
«Не сделано ни одного шага для реализации договорённостей по выполнению Минских соглашений, достигнутых в Париже в декабре прошлого года на высшем уровне. Следующая встреча в нормандском формате находится под угрозой срыва», — говорится в заявлении.
В партии подчёркивают, что выполнение Минских соглашений, подписанных пять лет назад, остаётся единственным надёжным дипломатическим путём урегулирования конфликта в Донбассе.
«Вопреки обязательствам, данным народу Украины, работа по выполнению политической части Минских соглашений до сих пор не начата. Власть повторяет ошибки режима Порошенко, стоившие Украине пяти лет войны, многих жизней и упадка экономики», — отметили в партии.
В связи со всем этим «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует направить все усилия парламента и правительства «на реализацию договорённостей, достигнутых на парижской встрече, и выполнение политической части Минских соглашений».
Ранее департамент информации и печати МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что за пять лет ни один из пунктов Минских соглашений до сих пор полностью не выполнен.
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