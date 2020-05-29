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В Раде подтвердили право Киева отказаться от Минских соглашений
29 мая 2020, 17:55 • 43 • Политика
Старые договоренности Незалежную не устраивают, новые обсуждать там не собираются
Украина может выйти из Минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по внешнеполитическим вопросам Александр Мережко. По его мнению, у Киева есть и политическое и моральное право поступить именно таким образом.
"Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, – пояснил нардеп в интервью LB.ua. – У нас появляется право… из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса", – цитирует Мережко канал "24".
Причем, по мнению парламентария, Украине будет вдвойне выгодно выйти из соглашения. Во-первых, отменять введенные против России санкции не придется, ведь это Москва будет считаться нарушительницей международных обязательств. Во-вторых, Минские соглашения были актуальны в 2015 г., и сейчас было бы правильным разработать "Минск-3". Но таких планов у Киева нет, признал Мережко.
Ранее в Киеве заявили, что ликвидируют органы управления ЛНР и ДНР после восстановления украинской власти в Донбассе. Кроме того, президент Владимир Зеленский внес изменения в стратегию по возвращению потерянных территорий и выдвинул России ряд новых условий.
В соответствии с Минскими соглашениями, под которыми стоит подпись экс-главы Незалежной Петра Порошенко, особый статус Донбасса должен быть прописан в Конституции Украины, и в регионе должны быть проведены местные выборы, итоги которых Киев обязан признать. Однако украинские власти всеми правдами и неправдами пытаются прежде получить над регионом силовой контроль. Это даст им шанс поставить во главе республик своих людей.
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