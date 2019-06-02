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В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе

02 июня 2019, 00:54  •  62 • Украина
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
 
РИА Новости
 

Как заявил парламентарий в эфире телеканала «112 Украина», он не верит, что в ближайшее время ситуация, сложившаяся в Донбассе, разрешится, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский недавно отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Россией.

«В ближайшее время мирной перспективы завершения конфликта в Донбассе не видать. Всё. По прошлой неделе я могу сказать, что этот вопрос отставлен в очень далёкую перспективу, если Зеленский не поменяет свою риторику, своё отношение к этому вопросу и, возможно, частично свою команду», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский обсудил с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы нового президента Украины добиться мира в Донбассе. 

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