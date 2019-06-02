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В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
02 июня 2019, 00:54 • 62 • Украина
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
РИА Новости
Как заявил парламентарий в эфире телеканала «112 Украина», он не верит, что в ближайшее время ситуация, сложившаяся в Донбассе, разрешится, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский недавно отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Россией.
«В ближайшее время мирной перспективы завершения конфликта в Донбассе не видать. Всё. По прошлой неделе я могу сказать, что этот вопрос отставлен в очень далёкую перспективу, если Зеленский не поменяет свою риторику, своё отношение к этому вопросу и, возможно, частично свою команду», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Зеленский обсудил с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы нового президента Украины добиться мира в Донбассе.
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