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В Раде оценили отчёт о деятельности кабмина Украины в 2019 году
20 февраля 2020, 00:39 • 18 • Украина
Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал отчёт о деятельности украинского правительства в 2019 году.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Когда мы увидели так называемую программу действий правительства с лозунгами в стиле «догоним и перегоним», где обещают за пять лет миллионы рабочих мест, $50 млрд инвестиций, 40% роста уровня ВВП, и сравнили с тем, что они делают сейчас, то стало понятно, что правительство посмотрело в потолок — и написало отчёт», — цитирует депутата сайт политсилы.
Как заявляет депутат, отчёт «не имеет ничего общего с реальным сектором экономики, с предприятиями, их поддержкой, с созданием новых рабочих мест».
«На эти полкило макулатуры промышленность упомянули дважды. То есть о промышленности вообще не было речи. Им совершенно непонятно, что делать с экономикой, более того, они не знают, как это делать», — добавил Бойко.
Ранее кабмин Украины опубликовал отчёт о своей деятельности в 2019 году.
В сентябре 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.
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