Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Разменная монета»: какую роль может сыграть брексит в дальнейшей судьбе Джулиан...
Путин рассказал, как откладывал грубые записки для Собчака
15 млн рабов или зачем закрывают больницы?
Провокация Киева: Зеленский заявил о приближении "мира" в Донбассе. Ве...
Главная / Украина

В Раде оценили отчёт о деятельности кабмина Украины в 2019 году

20 февраля 2020, 00:39  •  18 • Украина
Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал отчёт о деятельности украинского правительства в 2019 году.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Когда мы увидели так называемую программу действий правительства с лозунгами в стиле «догоним и перегоним», где обещают за пять лет миллионы рабочих мест, $50 млрд инвестиций, 40% роста уровня ВВП, и сравнили с тем, что они делают сейчас, то стало понятно, что правительство посмотрело в потолок — и написало отчёт», — цитирует депутата сайт политсилы.

Как заявляет депутат, отчёт «не имеет ничего общего с реальным сектором экономики, с предприятиями, их поддержкой, с созданием новых рабочих мест».

«На эти полкило макулатуры промышленность упомянули дважды. То есть о промышленности вообще не было речи. Им совершенно непонятно, что делать с экономикой, более того, они не знают, как это делать», — добавил Бойко.

Ранее кабмин Украины опубликовал отчёт о своей деятельности в 2019 году.

В сентябре 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
19 февраля 2020, 05:09
Небензя рассказал о попытках подменить Минские соглашения по Донбассу
19 февраля 2020, 18:09
Волкер рассказал о политике Зеленского в отношении России
19 февраля 2020, 05:09
Делегация украинской партии планирует приехать в Москву на День Победы
19 февраля 2020, 01:54
Пограничное состояние: почему Киев выдвигает новые условия урегулирования конфликта в Донбассе
19 февраля 2020, 11:39
Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
19 февраля 2020, 01:54
Небензя назвал число выполняемых пунктов Минских соглашений
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
16 февраля 2020, 05:24
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
15 февраля 2020, 22:54
"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
15 февраля 2020, 19:39
Путин вновь надавил на турецкие помидоры (Руслан Осташко)
17 февраля 2020, 14:24
"Оскорбление российского народа": В бундестаге потребовали отказаться от развёртывания войск на границе с РФ
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
15 февраля 2020, 22:54
"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.