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В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

26 мая 2019, 12:54  •  69 • Украина
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
 
РИА Новости
 

«В Ровно задержали и затащили в полицию двух несовершеннолетних за одиночный пикет с плакатом об «импичменте»... Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ровно», — написала она в Facebook.

Геращенко добавила, что намерена направить запрос в Национальную полицию Украины в связи с инцидентом.

Ранее в команде Зеленского заявили, что новый украинский президент в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.

В марте экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.

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