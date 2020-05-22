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В Раде осудили антикризисный план Зеленского

22 мая 2020, 10:55  •  6 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политик считает, что глава Незалежной намерен "ввести налоги на все"
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович высмеял планы украинского лидера Владимира Зеленского на будущее возглавляемой им страны.
Рабинович обрушился с критикой на пресс-конференцию Зеленского по случаю годовщины инаугурации. Так, политик отметил, что стратегия президента настолько расплывчата и неконкретна, что невозможно понять, какую "страну он строит".
Украинский лидер не предлагает четкого плана по выводу страны из кризиса, отметил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Политик также сообщил, что в парламент уже внесли проект закона о введении налогов для украинцев, работающих за рубежом, пишет РИА ФАН. Так, вместо антикризисного плана, глава Незалежной занимается "сбором денег с людей" и стремится "ввести налоги на все, что есть в стране".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как МИД Украины обиделся на Россию за Зеленского.

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