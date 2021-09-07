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В Раде остались недовольны поставками оружия из США

07 сентября 2021, 17:35  •  30 • Политика
Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Для победы над Москвой Киеву мало американских "Джавелинов"
Украина не сможет выиграть войну с Россией только с помощью американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые ей пообещали в США. Об это заявил нардеп Верховной рады Сергей Рахманин. По его данным, Незалежной нужны еще новый военно-морской флот, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, новые истребители – в общем весь комплекс вооружения.
"Война, тем более с Россией, не выигрывается "Джавелинами",
– подчеркнул нардеп в эфире ICTV.
Нет, конечно, Киев и за "Джавлелины" Вашингтону благодарен – ведь это, по оценке Рахманина, такой психологический "маркер", намекающий, что США в принципе готовы снабжать Незалежную настоящим оружием, а не только приборами ночного видения и бронежилетами.
Но все же, по мнению депутата, лучше бы президент Владимир Зеленский уже сейчас договорился с американским лидером Джо Байденом о поставках, например, боевой авиации.
"Если будет возможность получить наконец американские самолеты вместо МиГов и Су, которые давно уже исчерпали свой ресурс, (…) это будет намек на то, что сотрудничество (– в сфере безопасности – прим.ред.) будет углубляться и усиливаться",
– высказался нардеп.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договоренности о военной поддержке, которых Зеленский добился при посещении Белого дома, являются тревожным сигналом для России.
Встреча Зеленского и Байдена прошла в Вашингтоне 1 сентября. По оценке Офиса президента Украины, их делегация во главе с президентом выполнила задачи по максимуму. Зеленский даже представил американцам план трансформации Незалежной. Впрочем, оппоненты украинского лидера сделали после переговоров иные выводы.

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