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В Раде опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера
14 октября 2019, 18:39 • 29 • Украина
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что формула Штайнмайера по урегулированию ситуации в Донбассе в ближайшее время не будет реализована.
РИА Новости
Об этом она сказала в эфире «Громадське».
Как отметила Бардина, реализация формулы зависит от безопасности в Донбассе и установления мира там, а в настоящий момент в регионе не соблюдается режим тишины, что препятствует разведению войск.
«Мы видим, что чтобы двигаться к формуле, должна быть обеспечена безопасная составляющая. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам также необходимо, и происходит определённое затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время», — цитирует её «СТРАНА.ua».
Депутат уточнила, что под «ближайшим временем» подразумевается год.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда неудачно выстроила коммуникацию и недостаточно донесла до украинских граждан суть формулы Штайнмайера.
1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера.
Позднее тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера.
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