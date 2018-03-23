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В Раде огласили число погибших украинских военнослужащих в Донбассе с 2014 года
23 марта 2018, 19:54 • 133 • Украина
В ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли свыше 2 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в ходе встречи с делегацией Латвии.
Reuters
Как передаёт пресс-служба украинского парламента, число погибших украинских военных составляет 2383.
По словам Геращенко, общее число жертв в результате боевых действий на востоке Украины превышает отметку в 10 тыс.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что небоевые потери ВСУ в Донбассе в 2017 году составили 98 человек.
В октябре 2017 года военный прокурор Украины заявил, что небоевые потери ВСУ с 2014 года составили 10 тыс. человек.
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