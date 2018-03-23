В Раде огласили число погибших украинских военнослужащих в Донбассе с 2014 года

В ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли свыше 2 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в ходе встречи с делегацией Латвии.

Как передаёт пресс-служба украинского парламента, число погибших украинских военных составляет 2383.

По словам Геращенко, общее число жертв в результате боевых действий на востоке Украины превышает отметку в 10 тыс.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что небоевые потери ВСУ в Донбассе в 2017 году составили 98 человек.

В октябре 2017 года военный прокурор Украины заявил, что небоевые потери ВСУ с 2014 года составили 10 тыс. человек.