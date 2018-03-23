Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Самый высокий уровень поддержки в истории страны»: в России подвели официальные...
Все указывает на теракт: Макрон прокомментировал нападение на супермаркет на Юге...
Косачев: В деле Скрипаля Запад показал непредсказуемость вопреки здравому смыслу
Порошенко и дети
Главная / Украина

В Раде огласили число погибших украинских военнослужащих в Донбассе с 2014 года

23 марта 2018, 19:54  •  133 • Украина
В ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли свыше 2 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в ходе встречи с делегацией Латвии.
 
Reuters
 

Как передаёт пресс-служба украинского парламента, число погибших украинских военных составляет 2383.

По словам Геращенко, общее число жертв в результате боевых действий на востоке Украины превышает отметку в 10 тыс.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что небоевые потери ВСУ в Донбассе в 2017 году составили 98 человек.

В октябре 2017 года военный прокурор Украины заявил, что небоевые потери ВСУ с 2014 года составили 10 тыс. человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

133
Источник
Похожие новости
23 марта 2018, 19:54
В Раде огласили число погибших украинских военнослужащих в Донбассе с 2014 года
23 марта 2018, 16:39
Суд в Киеве отказался допросить Порошенко и Саакашвили по делу о лишении гражданства
22 марта 2018, 21:09
Европарламент может потребовать от Украины освобождения Савченко

Загрузка...
23 марта 2018, 16:39
«Деньги уходят в чёрную дыру»: конгресс США сократил военную помощь Украине
23 марта 2018, 19:54
Поклонская прокомментировала заявления украинского депутата о её гражданстве
23 марта 2018, 13:24
В Киеве суд начал рассматривать ходатайство об аресте Савченко
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 марта 2018, 00:39
Что дает Грудинину его второе место?
21 марта 2018, 12:54
"Когда будете опускать железный занавес, не прищемите что-нибудь" - знаковые цитаты Сергея Лаврова
18 марта 2018, 21:09
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН
22 марта 2018, 18:09
Лондон в панике: Россия ответит на высылку дипломатов "ферзевым гамбитом"
20 марта 2018, 10:54
США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.