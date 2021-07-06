В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива объяснил схему Запада, разработанную для украинцев. Её реализуют при помощи "марионеточной власти". "Расколоть… и уничтожить", - гласят первый и последний пункты.

Кива в своём Telegram-канале опубликовал коллаж из двух фотографий. На одной Роман Шухевич - главнокомандующий УПА* (Украинской повстанческой армии*) в военной форме фашистской Германии. На второй - генерал-майор Вермахта Рейнхард Гелен. Этот человек возглавлял разведку Восточного фронта во время Великой Отечественной войны. В середине весны 1945 года он сдался США и стал на них работать. Создал "организацию Гелена", которая легла в 1956 году в основу Федеральной разведслужбы Германии.

Илья Кива отметил, что на государственном уровне в его стране героизируются подобные личности. Это приводит к безвозвратному расколу общества на два лагеря. Ситуацию усугубляет внутренний военный конфликт. Всё это приведёт к окончательному развалу Украины, убеждён депутат Верховной рады.

Развал Украины - цель "марионеточной власти", подчеркнул политик. Под этим понятием он подразумевает правление Петра Порошенко с 2014 года, а теперь и Владимира Зеленского.

"Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада: расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла…" - объяснил разработанную для украинцев схему Илья Кива.

Ранее некоторые депутаты Верховной рады предложили отметить на госуровне годовщину УПА* - 80-летия со дня создания. Президенту Владимиру Зеленскому была направлена просьба вернуть звание героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, а также присвоить аналогичное звание националисту Тарасу Бульбе-Боровцу.

*УПА (Украинская повстанческая армия) - организация, деятельность которой в России запрещена.