В Раде объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов

Украина не высылает российских дипломатов из страны, так как это вызовет зеркальный ответ. Об этом в своём Facebook написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

По её словам, дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к «критическому минимуму».

Она отметила, что в посольствах остаются «несколько рядовых дипломатов и консулы».

«Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключённые в России останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», — написала она.

Ранее Геращенко называла Россию «психически больной страной».