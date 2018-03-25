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В Раде объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов
25 марта 2018, 20:39 • 139 • Украина
Украина не высылает российских дипломатов из страны, так как это вызовет зеркальный ответ. Об этом в своём Facebook написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
По её словам, дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к «критическому минимуму».
Она отметила, что в посольствах остаются «несколько рядовых дипломатов и консулы».
«Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключённые в России останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», — написала она.
Ранее Геращенко называла Россию «психически больной страной».
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