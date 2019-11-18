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В Раде обвинили власти Украины в игнорировании интересов украинцев

18 ноября 2019, 16:39  •  131 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что нынешние власти игнорируют интересы народа Украины.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «112 Украина».

«Они голосуют, несмотря на то что 75% населения против, — им абсолютно всё равно, они голосуют за то, чтоб земля была продана. Следственная комиссия по 2 мая, где погибли наши граждане, где десятки погибших, — им всё равно, они рубят эту комиссию. По расстрелам, по Институтской, по «майдану» — они ничего не расследуют», — сказал он.

По его словам, в украинских структурах и ведомствах остались люди, поставленные предыдущими властями, а из фракции «Слуга народа» не выгоняют оскандалившихся депутатов, но при этом исключают беременную женщину за отстаивание собственного мнения.

«В «Нафтогазе», «Укрзализныце», «Укрпочте» никаких изменений, остались все люди, которые поставлены при прошлой власти. Женщину беременную они выгнали из фракции, потому что у неё было особое мнение, а вот к Яременко, который проституток вызывает, — вопросов никаких к нему нет, к кнопкодавам тоже нет», — добавил он.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторяет путь бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

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