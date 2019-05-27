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В Раде обвинили уходящую власть в попытке сокрытия следов преступлений на Майдане

27 мая 2019, 01:54  •  29 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что представители уходящей власти организовали реконструкцию в центре Киева, чтобы скрыть следы преступлений, произошедших на Майдане в 2014 году.
 
РИА Новости
 

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Как указал парламентарий, на Институтской улице, на которой происходили трагические события в 2014 году, планируется поменять практически всё. По его словам, ответственные за реконструкцию хотят «изменить рельеф самой улицы и построить там что-то новое».

«На наших глазах уходящая власть пытается уничтожить следы, по которым ещё можно восстановить то, что происходило на Майдане. Ещё и по дороге 156 млн они на это выделили. На наших глазах происходит сокрытие следов преступления», — сказал он.

По его словам, реконструкция улицы отдаляет людей от возможности узнать, «кто стрелял, кто отдавал команды, кто развязал это всё и кто за это будет отвечать».

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал протокол допроса по делу о событиях во время «майдана» в Киеве зимой 2014 года.

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