|
В Раде обвинили уходящую власть в попытке сокрытия следов преступлений на Майдане
27 мая 2019, 01:54 • 29 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что представители уходящей власти организовали реконструкцию в центре Киева, чтобы скрыть следы преступлений, произошедших на Майдане в 2014 году.
РИА Новости
Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Как указал парламентарий, на Институтской улице, на которой происходили трагические события в 2014 году, планируется поменять практически всё. По его словам, ответственные за реконструкцию хотят «изменить рельеф самой улицы и построить там что-то новое».
«На наших глазах уходящая власть пытается уничтожить следы, по которым ещё можно восстановить то, что происходило на Майдане. Ещё и по дороге 156 млн они на это выделили. На наших глазах происходит сокрытие следов преступления», — сказал он.
По его словам, реконструкция улицы отдаляет людей от возможности узнать, «кто стрелял, кто отдавал команды, кто развязал это всё и кто за это будет отвечать».
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал протокол допроса по делу о событиях во время «майдана» в Киеве зимой 2014 года.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 мая 2019, 20:39
|
24 мая 2019, 18:54
|
22 мая 2019, 01:54
|
23 мая 2019, 13:39
|
22 мая 2019, 05:09
|
21 мая 2019, 09:39
|
25 мая 2019, 14:24