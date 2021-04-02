В Раде обвинили Россию в "гибридной" атаке на шахты и ТЭС: Уничтожает низкими ценами

Депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в "гибридной" атаке на шахты и тепловые электростанции. По словам Волынца, главным оружием Москвы в этом "нападении" стали… низкие цены.

Как отметил депутат, Россия якобы разрушает энергетическую систему Украины путём продажи электричества по заниженным ценам. С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала "Рада".

"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты", - указал он.

По словам Волынца, также целью России якобы стало уничтожение украинских шахт по добыче урановой руды и тепловых станций. Он ещё добавил, что Украина не нуждается в российской и белорусской электроэнергии ввиду своих "серьёзных мощностей". А также сказал, что, по сути, белорусская энергия также является российской.

"Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии", - заявил он.