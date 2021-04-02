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В Раде обвинили Россию в "гибридной" атаке на шахты и ТЭС: Уничтожает низкими ценами

02 апреля 2021, 07:40  •  118 • Политика
Депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в "гибридной" атаке на шахты и тепловые электростанции. По словам Волынца, главным оружием Москвы в этом "нападении" стали… низкие цены.
Как отметил депутат, Россия якобы разрушает энергетическую систему Украины путём продажи электричества по заниженным ценам. С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала "Рада".
"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты", - указал он.
По словам Волынца, также целью России якобы стало уничтожение украинских шахт по добыче урановой руды и тепловых станций. Он ещё добавил, что Украина не нуждается в российской и белорусской электроэнергии ввиду своих "серьёзных мощностей". А также сказал, что, по сути, белорусская энергия также является российской.
"Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии", - заявил он.

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