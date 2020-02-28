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В Раде обвинили главу МИД Украины в продолжении политики Порошенко
28 февраля 2020, 16:39 • 130 • Украина
Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин обвинил главу МИД Украины Вадима Пристайко в продолжении политики бывшего украинского президента Петра Порошенко в Донбассе.
РИА Новости
Об этом говорится на сайте политсилы.
«Прошло почти три месяца с парижской встречи в нормандском формате. Но вместо выполнения достигнутых договорённостей вновь слышим от руководства украинского МИД о плане Б — шестиметровой бетонной стене. Подобные идеи уже неоднократно озвучивались ранее — именно это говорил украинским гражданам с позором проигравший выборы режим Порошенко», — сказал он.
По словам парламентария, украинский МИД продолжает риторику и действия предыдущих властей.
«Нет других путей к миру, чем прямой диалог всех сторон, реализация договорённостей, достигнутых в Париже, и принятие законов, предусмотренных Минскими соглашениями», — подчеркнул политик.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику Порошенко относительно конфликта в Донбассе.
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