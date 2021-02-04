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В Раде не сомневаются, что Зеленский скоро сядет в тюрьму
04 февраля 2021, 08:10 • 434 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский вскоре лишится своей должности и сядет в тюрьму, а члены его партии вернутся торговать на рынках и делать свадебные фотографии.
Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин.
«Неумение управлять привело к тому, что сегодня украинцы живут гораздо беднее, чем, когда им обещали «завершение эпохи бедности».
Я думаю, что господин Зеленский и «Слуги народа» скоро перестанут быть властью, и, в отличие от господина Порошенко, за которого вступаются некоторые его западные партнёры, господин Зеленский, всё-таки, сядет. Я думаю, что это будет абсолютно логичный финал комика, который почему-то возомнил себя способным быть политическим лидером.
Партия «Слуга народа» вернётся торговать на рынки, делать фотографии на свадьбы и заниматься прочими делами, которыми занимались большинство этих безымянных, кроме редких исключений, которые, очевидно войдут в какую-то новую партию «соросят». А остальные вернутся заниматься той ерундой, которой они занимались до того, как решили, что человек из ларька на рынке способен управлять государством», – резюмировал Волошин.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что закрытие оппозиционных телеканалов – свидетельство того, что у Владимира Зеленского сдают нервы на фоне сообщений о падении рейтинга его партии, а также угрозы массовых протестов из-за роста тарифов.
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