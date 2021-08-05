В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа

В Раде не скрывают, чем грозит тарифное издевательство над людьми. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко прямо заявил, что осенью украинцев ждёт катастрофа.

Новый виток цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для потребителя, считает Бойко. Он напомнил о задолженности украинцев за услуги ЖКХ, которая составляет примерно 70 миллиардов гривен (эквивалентно почти 190,3 миллиарда рублей).

Люди не могут оформить субсидию, а цены растут ежедневно, утверждает политик. Из-за этого народ живёт в нищете. При этом власть продолжает повышать тарифы. По заявлениям экспертов, осенью цены на отопление поднимутся ещё на 30-40%.

Депутат Рады не стал скрывать, что считает происходящее "тарифным издевательством над людьми". Он предложил установить мораторий на повышение тарифов и ещё ряд мер, которые позволят облегчить положение украинцев.

При этом Юрий Бойко отметил, что президент Владимир Зеленский и его команда живут в параллельной реальности, где нет нищеты и безработицы, у граждан нормальные доходы, а экономика государства стабильна.

"Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день", - подчеркнул политик. Его слова приведены на сайте партии ОПЗЖ.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил о грядущем повышении тарифов на электроэнергию. Предсказание одного из оппозиционных депутатов Виктора Медведчука сбылось - с народа, похоже, действительно собираются "снять последнюю рубаху".