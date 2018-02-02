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В Раде назвали закон Польши "о бандеровцах" ударом в спину

02 февраля 2018, 10:54  •  123 • Украина

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Принятый Сенатом Польши закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов - "надругательство над исторической правдой" и радикальный антиукраинский шаг, который можно расценивать как удар в спину. С соответствующим заявлением выступили сопредседатели депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец и Николай Княжицкий.

"Одобрение Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами, - говорится в документе, копией которого располагает издание "Европейская правда". - Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами".

Украинские парламентарии также воспринимают произошедшее как очень болезненный "удар в спину", поскольку его "нанес сосед, с которым связывают стратегическое партнерство и взаимная симпатия между миллионами украинцев и поляков". "Для нас неприемлемо применение в законе термина "украинские националисты" для обозначения тех, кто совершил преступления против поляков. Определение национальности отсутствует при указании преступлений нацистов и коммунистов. Это фактически означает, что польский парламент называет украинский народ "нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом", - отмечается в заявлении.

Депутаты призвали президента Польши Анджея Дуду ветировать закон. С подобным заявлением ранее выступил и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович: по его мнению, президент Украины Петр Порошенко должен выступить с соответствующим обращением к польскому коллеге.

Сенат Польши в четверг принял так называемый закон "о национальной памяти", в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за публичное обвинение поляков или польского государства в соучастии в преступлениях Третьего рейха или других преступлениях против человечества и мира. Закон также предусматривает уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов. В соответствии с документом, к данной категории преступлений относятся "деяния, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, связанные с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей", а также участие украинских националистов в уничтожении евреев и геноцид, совершенный ими против польских жителей Волыни.

Киев резко отрицательно отреагировал на инициативу Сената. В четверг президент Украины Петр Порошенко назвал закон "категорически неприемлемым", а оценки, в нем содержащиеся, - "абсолютно необъективными".

Главный раздражитель

Вопрос о нежелании Киева признавать ответственность украинских националистов за массовые убийства поляков в первой половине ХХ века стал в последние годы главным раздражителем в отношениях двух стран. Резкое обострение произошло после того, как нынешнее руководство Украины признало деятельность Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (УПА) борьбой за независимость страны. После подписания в мае 2015 года президентом Петром Порошенко специального закона на этот счет по всей Украине главарям националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу стали устанавливать памятники, называть в их честь улицы, проводить памятные акции и факельные шествия.

ОУН - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины в двадцатых - пятидесятых годах прошлого века. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - она ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. До конца 30-х годов ОУН вела нелегальную деятельность против Польши, а с началом Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами вступила в борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА).

На совести боевиков ОУН - УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, участие в Холокосте. Только в ходе Волынской резни было уничтожено 200 тысяч поляков. Сейм Польши 22 июля 2016 года принял решение, которым эти преступления украинских националистов на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом.

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